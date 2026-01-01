Avanzan obras del Circuito Vial Huajuco en el sur de Monterrey

Con avances de hasta 65%, el Gobierno de Monterrey revisó obras viales del Circuito Huajuco, que buscan reducir congestionamientos y mejorar la conectividad

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, realizó un recorrido de supervisión por distintos frentes que integran el Circuito Vial Huajuco, con el objetivo de constatar el progreso y los alcances de obras estratégicas para la movilidad en el sur de la ciudad.

Durante la visita, el edil revisó los trabajos del paso superior vehicular ubicado en la Carretera Nacional y avenida La Rioja, el cual presenta un avance del 65%.

Paso superior en Carretera Nacional

La obra contempla 420 metros lineales con un carril por sentido, acotamiento y espacios destinados para peatones y ciclistas. Los trabajos incluyen construcción y rehabilitación de pavimento, banquetas de cuatro metros de ancho, cruces peatonales, parapetos de concreto y luminarias.

Además, se realizan labores de paisajismo en las zonas de bajo puente y la instalación de un paradero de autobús, con el objetivo de mejorar tanto la funcionalidad como la imagen urbana del sector.

Obras sin cierres viales

El alcalde explicó que la intervención se desarrolla con una planeación específica para mantener abierta la vialidad y evitar afectaciones al tránsito en la Carretera Nacional.

“Se hace una técnica para no crear tráfico. Siempre que vas a hacer una obra, sobre todo vial, hay que causar las menos molestias posibles y ver las alternativas viales para evitar los colapsos”, señaló De la Garza.

Avances en corredores y nuevas conexiones

Como parte del recorrido, también se supervisó el corredor Acueducto–Antiguo Camino a Villa de Santiago, donde se construyen y rehabilitan 1,250 metros lineales de avenida con tres carriles por sentido, además de banquetas, guarniciones, cruces peatonales y alumbrado. Este frente registra un avance del 55%.

En la misma zona, se desarrolla una nueva conexión vial de 450 metros lineales entre avenida Palmares y el Antiguo Camino a Villa de Santiago, que incluye un túnel vehicular de 60 metros, así como obras de drenaje pluvial, pavimento y banquetas.

Laterales y puentes vehiculares

El recorrido concluyó en los carriles laterales oriente de la Carretera Nacional, en el tramo de La Rioja a La Estanzuela, donde se habilitan 1,350 metros lineales de dos carriles.

En este punto se construyen puentes vehiculares en los cruces con los arroyos La Virgen y El Calabozo, además de trabajos de pavimento, banquetas, guarniciones y jardineras.

El Gobierno de Monterrey mantiene un seguimiento puntual a estas acciones como parte del Circuito Vial Huajuco, proyecto que contempla además la plantación de 1,500 árboles como componente ambiental para mejorar el entorno urbano.