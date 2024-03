Avanzan mesas de trabajo para regular preventas de edificios

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano ya está haciendo los preparativos de las mesas de trabajo para verificar las modificaciones que se implementarían en la iniciativa de reforma para regular las preventas de departamentos.

Fuentes legislativas informaron a Info 7, que el diputado Mauro Molano, presidente de dicha comisión, ya está solicitando a los demás integrantes de la misma, como a sus quipos de trabajo el analizar a qué empresarios y autoridades se deben invitar para avanzar en este tema.

El pasado 9 de febrero en esta plataforma se dio a conocer que en atención a los reportes de personas que han invertido su capital en departamentos que tienen años prometiendo que van a construir y hasta la fecha no se han hecho, el PAN presentó una iniciativa de reforma a la ley para regular estos proyectos y preventas.

Dicha iniciativa planea que los desarrolladores inmobiliarios garanticen que cuentan con el 100% de los recursos para construir la torre de departamentos, ya sea a través de un fideicomiso, así como regresar la totalidad de los enganches en un plazo de 30 días, si es que el proyecto no se lleva a cabo por alguna razón.

La reforma se haría al Código Civil y a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, para crear artículos que establezcan esos lineamientos.

El diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, aseguró que buscará que más bancadas se sumen a este proyecto para que sea aprobado próximamente y se aplique cuanto antes.

“Tenemos que dar la certeza jurídica a los ciudadanos que tienen algún tipo de adquisición y te puedo decir que yo vivo una de esas situaciones, de una preventa que compramos en el 2018 y, desgraciadamente, hasta ahorita, no se ha hecho nada en ese predio y a los demás inversionistas sólo les regresaron su dinero, sin intereses ni nada", dijo.

“Por lo cual cuando vi la nota, no sólo me preocupé, sino me vi reflejado en la nota por la situación que vivimos y creo que se deja muy vulnerable a los ciudadanos, porque cada vez es más frecuente esta situación fraudulenta, en donde luego no les quieren ni siquiera regresar sus inversiones o se las regresan cuatro o cinco años después sin ningún interés de por medio, por eso necesitamos avanzar, lo voy a platicar con los compañeros de otros grupos legislativos”.

