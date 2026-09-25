Avanzan líneas 4 y 6 del Metro con tecnología moderna

El proyecto de movilidad contempla el uso de materiales locales para la construcción del viaducto elevado de 34 kilómetros de longitud.

Las nuevas líneas 4 y 6 del metro avanzan con paso firme en su construcción mediante el uso de tecnología de vanguardia, sistemas avanzados de seguridad y materiales de alta resistencia producidos localmente, informó el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna. El proyecto busca consolidar un sistema de transporte moderno, eficiente y sustentable para la población del estado.

El funcionario estatal detalló que el viaducto elevado de este sistema tendrá una extensión de 34 kilómetros, lo que lo convertirá en el más largo de toda Latinoamérica. Actualmente, la obra registra progresos significativos en la cimentación y levantamiento de columnas certificadas en la zona de San Jerónimo, así como en la finalización de estaciones y en el montaje de las instalaciones electromecánicas.

Flores Serna hizo hincapié en que la infraestructura cuenta con el "sello neoleonés", ya que las trabes del viaducto se fabrican directamente en la entidad con concreto y acero de alta resistencia para garantizar la máxima seguridad y durabilidad.

A la par, y con el objetivo de asegurar el suministro de energía eléctrica para la operación de los trenes, el Gobierno del Estado edifica una Subestación de Alimentación Eléctrica exclusiva a un costado de la Estación “Y Griega”, un proyecto ejecutado en estrecha coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Cada elemento de este proyecto está pensado para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios. En las estaciones se contará con puertas automáticas que se sincronizarán con las de los trenes y se está garantizando el suministro de energía con una subestación exclusiva”, apuntó el Secretario General de Gobierno.

Este nuevo sistema de monorriel conectará de forma estratégica el Aeropuerto Internacional de Monterrey con el Centro de la ciudad y la zona poniente del Área Metropolitana.

Miguel Flores concluyó destacando que esta magna obra forma parte de un plan integral de movilidad integral para Nuevo León, el cual se complementa con las siguientes acciones simultáneas:

El reordenamiento global de las rutas del transporte urbano.

La incorporación de nuevas unidades de camiones de última generación.

La rehabilitación, remodelación y modernización total de las líneas 1, 2 y 3 del metro.

Con información de Samantha Treviño.