Avanzan investigaciones por feminicidio cometido en San Nicolás

Además de la mujer asesinada, un trabajador relacionado con el presunto agresor también resultó lesionado durante el ataque

La Fiscalía informó que la investigación por el feminicidio ocurrido en San Nicolás, donde Rosa Aidé perdió la vida, tras ser atacada por su ex pareja, se encuentra en una etapa avanzada, con diversos elementos de prueba integrados a la carpeta.

Entre las evidencias destacan grabaciones en video que documentan la agresión sufrida por la víctima.

“La carpeta va muy avanzada con los elementos de prueba que tenemos, como los videos que claramente denotan la agresión”, confirmó el fiscal Javier Flores Saldívar.

También se confirmó la realización de un cateo en un inmueble vinculado al presunto agresor, ubicado en el municipio de García.

Aunque no se localizaron indicios relevantes, las autoridades continúan la búsqueda del sospechoso.

“Al parecer no hay algo relevante, pero queremos ser acuciosos en las investigaciones”. “Probablemente se vaya a judicializar próximamente”, señaló el fiscal.

Investigan posible conflicto por celos

El fiscal indicó además que una de las líneas de investigación apunta a un presunto conflicto por celos.

“Yo creo que lo que sucede es más una cuestión de celos que sucedió en el momento, porque también agrede al trabajador de este sujeto”.

Agresión ocurrió en plena vía pública

El feminicidio ocurrió sobre la avenida República Mexicana, en la colonia Antiguo Nogalar, en el municipio de San Nicolás, donde la víctima fue atacada presuntamente con un machete en plena vía pública, hecho que generó conmoción entre vecinos y automovilistas que presenciaron parte de la agresión.

De acuerdo con reportes preliminares, además de la mujer asesinada, un trabajador relacionado con el presunto agresor también resultó lesionado durante el ataque.

Tras los hechos, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos de la Fiscalía realizaron diversas diligencias en la zona, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad que captaron parte de la agresión y la ruta de escape del sospechoso.

Las autoridades mantienen abierta la búsqueda del presunto responsable.