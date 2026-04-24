Avanzan 41.5% del Andador Lineal Guadalupe previo al Mundial 2026

De acuerdo con la titular de la CODETUR, Alejandra Morales, se reportó un avance del 41.5% tras haber iniciado el pasado 27 de marzo

El Gobierno de Nuevo León afirmó este miércoles que las obras de rehabilitación integral del Andador Lineal Guadalupe continúan previo al Mundial 2026.

A través de la Consultora de Desarrollo Turístico (CODETUR), avanzan en el camellón central de las avenidas Valparaíso y Las Torres, el cual será considerado como uno de los principales puntos de acceso peatonal al Estadio Monterrey.

De acuerdo con la titular Alejandra Morales, se reportó un avance del 41.5% tras haber iniciado el 27 de marzo.

“La rehabilitación de este andador es parte del legado que dejaremos a la ciudad. Este será uno de los puntos más transitados durante el Mundial y después seguirá siendo un espacio seguro para el esparcimiento de las familias y la ciudadanía ya que será un lugar con accesibilidad para todos y comodidades de primer nivel”, manifestó la titular de la CODETUR.

Estas son las actividades en proceso para avanzar en andador lineal

Retiro de escombro : Se limpia el espacio para poder continuar con la obra.

: Se limpia el espacio para poder continuar con la obra. Escarificado de andador : Se retira el recubrimiento existente del andador para mejorar la adherencia de la capa de asfalto y evitar grietas.

: Se retira el recubrimiento existente del andador para mejorar la adherencia de la capa de asfalto y evitar grietas. Pruebas de laboratorio : Se realizan ensayos y pruebas para garantizar la resistencia y calidad del material a utilizar.

: Se realizan ensayos y pruebas para garantizar la resistencia y calidad del material a utilizar. Afine y Nivelación : Se nivelan y pulen terrenos y superficies para obtener acabados planos, uniformes y nivelados.

: Se nivelan y pulen terrenos y superficies para obtener acabados planos, uniformes y nivelados. Colado de guarniciones planas en puntas : Colado donde se unen las rampas con la vialidad.

: Colado donde se unen las rampas con la vialidad. Cajas para cimbra guarnición fotoluminiscente: Excavación que requiere CEMEX para poder colocar la cimbra y después colar el concreto fotoluminiscente.

Para los próximos días, se tiene considerado el retiro del recubrimiento de los segmentos faltantes del andador, así como las excavaciones requeridas y el colado en lo faltante.