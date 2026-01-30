Avanza vacunación contra sarampión en Nuevo León

La Secretaría de Salud decidió reforzar la campaña y pidió a la población revisar su cartilla de inmunización para revisar si cuenta con el esquema completo

La vacunación contra el sarampión avanza en Nuevo León, ante el brote nacional en el que ya se registraron poco más de 7 mil 400 casos en el país.

Tras hacerse oficial que en Nuevo León hay tres casos confirmados de sarampión, los ciudadanos han acudido a los módulos de la Secretaría de Salud.

La aplicación del biológico es para niños al cumplir un año de edad y la segunda dosis al año y medio.

En todos los casos de infantes, es necesario que al cumplir 10 años tengan la certeza de que ya tienen ambas dosis; y si no, hay que aplicárselas.

Esta inmunización también se aplica a los adultos si tienen alguna comorbilidad que los ponga en riesgo, principalmente si su sistema de defensas está bajo,

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede ser mortal.

Los síntomas pueden ser, entre otros, ronchas, fiebre, ojos rojos, tos y escurrimiento nasal.

Se puede adquirir a toda edad, por la vía respiratoria, y puede evolucionar rápidamente.

La Secretaría de Salud decidió reforzar la campaña y está pidiendo a la población revisar su cartilla de inmunización para revisar si cuenta con el esquema completo de ése y otros biológicos.

En el Mercado Juárez, en el centro de Monterrey, el módulo especial que para este fin se abrió seguirá instalado lo que resta de este miércoles, además de jueves y viernes.

En tanto, este domingo 1 de febrero se instalará un módulo de vacunación en Soriana Contry, al sur de la ciudad.

En los módulos, usted también puede vacunarse contra Influenza, Covid, y contra la bacteria del Neumococo.

En cuanto al sarampión en Nuevo León, los tres casos en la entidad corresponden a dos adultos foráneos que llegaron a la metrópoli, y un niño de 11 años de edad que vive en Monterrey y que hace días regresó de la Ciudad de México.