Avanza repavimentación de carretera Libre a Reynosa

El municipio explicó que se están reparando los baches profundos y posteriormente se colocará toda la carpeta asfáltica.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La repavimentación del “tramo de terror” de la Carretera Libre a Reynosa, en Cadereyta, tiene un avance de casi 20 por ciento y se prevé concluirla en dos semanas. El municipio explicó que se están reparando los baches profundos y posteriormente se colocará toda la carpeta asfáltica.

En algunos tramos se está levantando toda la superficie de rodamiento, lo que provoca que a la altura del kilómetro 33.7 solo quede un carril de circulación en ambos sentidos.

“La obra de rehabilitación de pavimento sobre la Carretera Libre a Reynosa, al día de hoy, presenta un 20 por ciento en los trabajos de bacheo necesario para que luego venga una capa completa de carpeta asfáltica en el tramo que ya se conoce que se estará trabajando”.

¿Por qué iniciaron las obras en la Carretera Libre a Reynosa?

Las obras se realizan a raíz de que el pasado miércoles 25 de febrero, Info7 reportó que un tramo de por lo menos cuatro kilómetros presentaba condiciones “de terror”, por múltiples baches, agrietamientos y cordones destruidos, lo que ocasiona daños a los vehículos.

Al día siguiente, el alcalde de Cadereyta, el emecista Carlos Rodríguez, inició los trabajos de rehabilitación de la vía, para lo cual obtuvo apoyo del gobierno del Estado.

¿Quién realiza los trabajos de rehabilitación?

En el lugar se observa una manta que indica que los trabajos los realiza el Sistema Estatal de Caminos, que dirige José Manuel Valdez. Las obras iniciaron el jueves 26. Ese día se informó que los trabajos se extenderían a lo largo de dos kilómetros con una duración estimada de dos semanas.