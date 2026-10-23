Avanza regularización de 136 viviendas en Guadalupe

Familias de Unidad Piloto y Vicente Ferrer están más cerca de obtener escrituras; quedan unos 40 predios pendientes de regularizar

Un total de 136 familias de los fraccionamientos Unidad Piloto y Vicente Ferrer están más cerca de obtener certeza jurídica sobre sus viviendas, luego de que avanzara el proceso de regularización de sus predios en el municipio de Guadalupe.

Durante una sesión de Cabildo, el alcalde Héctor García informó que en ambos sectores aún quedan alrededor de 40 predios pendientes de regularizar, por lo que llamó a las familias que faltan a acercarse para concluir los trámites correspondientes.

El edil señaló que algunas personas podrían tener dudas sobre el proceso, debido a que han pasado varios años sin poder escriturar sus propiedades; sin embargo, confió en que el avance alcanzado anime a más vecinos a participar.

“Me da mucho gusto. Para todos nosotros debe ser un motivo de mucha satisfacción regularizar estos 136 lotes. Nos faltan aproximadamente 40 familias que, seguramente, por el paso de los años sin poder escriturar sus predios, están incrédulas. Pero al ver que estas 136 familias ya van a tener certeza jurídica, estoy seguro de que las demás también se van a acercar”, expresó.

Con este avance, el Gobierno de Guadalupe busca que más familias formalicen la propiedad de sus viviendas y cuenten con documentos que acrediten legalmente su patrimonio.

La regularización permitirá a los beneficiarios tener mayor seguridad jurídica sobre sus propiedades y facilitar que puedan heredarlas a sus hijos.