Avanza reestructura del transporte; sigue Escobedo

El titular del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, detalló que el municipio requiere cerca de 300 camiones, renovación de flota e incremento de la capacidad

La reestructuración de rutas de transporte público, con la llegada de más camiones de Nuevo León, está próxima a terminar en la cuenca oriente, que incluye los municipios de Guadalupe, Juárez y Cadereyta; y luego avanzarán en la zona norte del área metropolitana, donde va incluido el municipio de Escobedo.

El titular del Instituto de Movilidad y Accesibilidad del gobierno estatal, Abraham Vargas, detalló que para Escobedo se requieren cerca de 300 camiones, se renovará la flota y se incrementará la capacidad.

"Nos están llegando cada vez más autobuses, nuevos, con accesibilidad universal, pensados y orientados a facilitar el traslado de las personas; hemos empezado la reestructura por la cuenca oriente... "Iniciaremos con la reestructura en el norte del área metropolitana donde está Escobedo", dijo.

El funcionario expresó que el arribo de más unidades mejorará el servicio.