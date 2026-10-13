Avanza programa 'Monterrey se ve mejor sin cataratas'

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, destacó que el objetivo es atender las necesidades de las familias y mejorar su calidad de vida

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Más de 500 personas han recuperado su salud visual de manera gratuita a través del programa “Monterrey se ve mejor sin cataratas”, impulsado por el DIF Monterrey para apoyar a regiomontanos que no cuentan con los recursos económicos para acceder a una cirugía.

El programa es permanente y cubre sin ningún costo la operación de cataratas, el lente intraocular, consultas y estudios médicos necesarios.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, destacó que el objetivo es atender las necesidades de las familias y mejorar su calidad de vida.

Por su parte, la directora del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez, explicó ampliaron el programa para que más personas pudieran acceder al procedimiento y se determinó cubrir también los estudios médicos para evitar que el costo de las valoraciones fuera un impedimento para acceder a la cirugía.

Las personas interesadas en solicitar información pueden comunicarse al 81 5102 8600 para formar parte de un programa que avanza para que las personas vean mejor.

Más de 500 personas han recuperado su salud visual de manera gratuita a través del programa “Monterrey se ve mejor sin cataratas”, impulsado por el DIF Monterrey para apoyar a regiomontanos que no cuentan con los recursos económicos para acceder a una cirugía.