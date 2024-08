Avanza preparación de escuelas para inicio de clases

La Secretaría de Educación de Nuevo León avanza en la entrega de planteles educativos listos para el ciclo escolar 2024-2025.



En una rueda de prensa la mañana de este miércoles, la titular de la dependencia, Sofialeticia Morales, presentó los resultados de las brigadas de mantenimiento que se han tenido en distintas instituciones en el estado.



Dentro de estos se contempla una inversión de $965 millones de pesos que contemplan la construcción de nuevos planteles, rehabilitación y arrendamiento de aulas modulares para el ciclo escolar que inició en 2023 hasta lo que va del año.



Sofialeticia destacó que en los planteles donde se están construyendo aulas nuevas se esta haciendo uso de salones móviles hasta que se termine la edificación de los espacios fijos.



“Nosotros vamos a utilizar las aulas móviles heredadas que así les estamos poniendo porque estas existían ya cuando llegamos y las estamos utilizando mientras se termina las aulas que está construyendo el ICIFED”, mencionó Sofialeticia Morales.



Durante este periodo de receso escolar, la secretaria aseguró tener una disminución en los robos en planteles, debido a que han tenido más presencia con las brigadas de mantenimiento, sin embargo, es necesario no bajar la guardia pese a ser menores incidentes a los de años anteriores.



Y ante el próximo regreso a clases, Sofialeticia señaló que los operativos mochila se hacen en las escuelas que soliciten la revisión y no es un operativo fijo, también se tiene la intervención de especialistas para trabajar con maestros, padres de familia y alumnos, en caso de encontrar algún objeto prohibido.



“Como no hemos dejado de estar presente en las escuelas con distintos tipos de brigadas para estas escuelas dignas y seguras la incidencia delictiva bajó muchísimo. Que yo lo tenga reportado, no tenemos ese caso de alerta, que en otros periodos de receso era altísimo ahora no lo tenemos.



“Nosotros tenemos el operativo mochila inmerso primero en el respeto a los derechos humanos, lo lleva a cabo por los padres y madres de familia y es a petición del director y la presidenta o presidente del consejo escolar de participación social”, agregó la encargada de Educación del estado.

Comentarios