Avanza pago de pensiones y programas sociales del Bienestar

Exhortan a la población a acudir únicamente con personal identificado de la Secretaría de Bienestar para resolver dudas o recibir apoyo

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El delegado de Programas para el Desarrollo en Nuevo León, Genaro Rodríguez Teniente, informó que el operativo de pago correspondiente al bimestre marzo-abril avanza en su etapa final y concluirá este jueves.

Durante la conferencia, detalló que actualmente se atiende a beneficiarios conforme al calendario por letra del apellido, y reiteró que los recursos depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar pertenecen directamente a los derechohabientes.

El funcionario destacó que los beneficiarios pueden utilizar su tarjeta tanto en cajeros del Banco del Bienestar como en otros cajeros automáticos, además de emplearla como método de pago en establecimientos comerciales.

Asimismo, exhortó a la población a acudir únicamente con personal identificado de la Secretaría de Bienestar para resolver dudas o recibir apoyo, con el fin de evitar posibles fraudes.

Supera 250 mil atenciones programa “Salud Casa por Casa”

En materia de salud, Rodríguez Teniente informó que el programa “Salud Casa por Casa” ha superado las 250 mil consultas médicas domiciliarias en Nuevo León.

Explicó que esta estrategia consiste en la visita de personal médico y de enfermería a los hogares para brindar atención directa, y que actualmente ya se encuentra en su segunda etapa.

Detalló que en esta nueva fase se realizan estudios clínicos como detección de diabetes, colesterol e hipertensión, acumulando ya 45 mil visitas en una semana. Añadió que esta información permitirá generar diagnósticos personalizados y facilitar, en el corto plazo, la entrega de medicamentos a través de las futuras Farmacias del Bienestar.

Abren registro para pensión de personas con discapacidad

Finalmente, el delegado anunció la apertura del proceso de incorporación a la pensión para personas con discapacidad, vigente desde este lunes y hasta el próximo domingo 29.

Este programa está dirigido a personas de entre 0 y 29 años con discapacidad permanente, quienes podrán realizar su trámite en módulos instalados en todos los municipios del estado.

Indicó que los interesados deberán presentar documentos básicos como identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y certificado médico expedido por una institución pública.

Además, se estableció un calendario de atención por apellido, con opción de acudir en fin de semana en caso de no poder asistir en la fecha correspondiente.

El funcionario subrayó que también se brindará atención domiciliaria a quienes no puedan trasladarse, con el objetivo de garantizar que nadie quede fuera del programa.