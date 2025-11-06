Avanza Nuevo León en reducción de homicidios a nivel nacional

Nuevo León se coloca como el estado mejor posicionado en el país al lograr una reducción del 54 por ciento en homicidios.

Nuevo León se convirtió en el estado que más posiciones ha logrado mejorar en el ranking nacional de homicidios dolosos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con la información, de enero a octubre de 2025, Nuevo León se ubica en el lugar número 14 en la estadística de los estados con más homicidios del país, lo que indica una gran reducción comparado con el año pasado.

En 2024, el estado ocupaba la posición número 5 en el reporte a nivel nacional, es decir, avanzó nueve lugares, tras lograr una baja en este delito.

Esto lo coloca como el Estado que más ha mejorado su posición en el país, gracias a una reducción de los homicidios de un 54%.

El Gobernador del Estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda, felicitó a la Mesa de Construcción de Paz en su reunión de esta mañana, señalando que la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales ha sido clave en los buenos resultados en materia de seguridad.