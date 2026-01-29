Info 7 Logo
Avanza mega complejo urbano en Escobedo rumbo al Mundial 2026

Por: Ángeles Núñez

28 Enero 2026, 08:49

El alcalde Andrés Mijes supervisó los avances de un hotel cinco estrellas que detonará turismo, empleo y desarrollo económico en Escobedo

El municipio de Escobedo avanza con paso firme en el fortalecimiento de su infraestructura de primer nivel, con el desarrollo de un proyecto estratégico que perfila a la ciudad como un nuevo polo turístico, comercial y de negocios dentro de la zona metropolitana.

El alcalde Andrés Mijes realizó un recorrido por las obras del innovador complejo ubicado en el cruce de las avenidas Sendero y Carretera a Colombia, donde se construye un hotel cinco estrellas que ya presenta un importante avance y que marcará un precedente en la oferta de hospedaje de alto nivel en la región.

Durante la visita, autoridades municipales y desarrolladores supervisaron los progresos de este proyecto integral, considerado uno de los megacomplejos comerciales, habitacionales y recreativos más grandes de la ciudad.

Desarrollo integral y sustentable

El proyecto contempla, en una siguiente etapa, áreas comerciales, espacios públicos y una infraestructura urbana diseñada bajo estándares internacionales de sustentabilidad, movilidad y conectividad, lo que permitirá un crecimiento ordenado y moderno del municipio.

Durante el recorrido se constató el avance en la construcción del hotel cinco estrellas, el cual abrirá sus puertas en los próximos meses y se convertirá en un detonante económico clave para Escobedo.

Impulso económico y turístico

El edil señaló que este tipo de infraestructura tiene como objetivo atraer turismo, fortalecer el turismo de negocios y de eventos, así como generar empleos directos e indirectos y aumentar la derrama económica en restaurantes, comercios y servicios locales.

Asimismo, destacó que el proyecto elevará el posicionamiento del municipio a nivel nacional e internacional, especialmente de cara a eventos de gran impacto como el Mundial 2026.

 

 

 

