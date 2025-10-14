Avanza FGJ en proceso de extradición de Víctor Hugo “N” de Peak 

El vicefiscal Luis Enrique Orozco indicó que ya se ha entregado, desde el pasado miércoles, documentación con información a la Fiscalía General de la República

La Fiscalía aseguró que ha logrado avances significativos en el proceso de extradición de Víctor Hugo “N”, presunto responsable de cometer fraudes millonarios a través de la empresa Peak.

El vicefiscal Luis Enrique Orozco indicó que ya se ha entregado, desde el pasado miércoles, documentación con información a la Fiscalía General de la República y a autoridades españolas, para lograr su extradición y presentación ante la justicia de Nuevo León.

“La Fiscalía, el viernes, jueves y el miércoles incluso, remitió información documental que forma parte de los tratados internacionales. En los tratados internacionales están los requisitos que deben cumplir los estados que suscriben para que se dé la extradición. Se está cumpliendo por parte de la Fiscalía con la revisión de la información documental y, dicho lo anterior, las autoridades españolas nos informarán sobre el inicio del juicio,” señaló Orozco.

Hasta el momento, el vicefiscal mencionó que siguen las investigaciones para lograr el aseguramiento de cantidades de dinero de los inversionistas, aunque reconoció que suelen ser situaciones complicadas.

“Se hizo un requerimiento de cuentas bancarias, sin resultados positivos. Quiero decir positivos en cuanto a asegurar fondos valiosos para las víctimas,” explicó.

De acuerdo con las autoridades, el señalado enfrenta diversas denuncias por su presunta participación en un esquema de fraude que habría afectado a decenas de personas, quienes presuntamente fueron engañadas mediante inversiones falsas y promesas de rendimientos financieros que nunca se cumplieron.