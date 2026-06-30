Avanza en comisiones bajar de 30 a 28 la edad para ser gobernador

Durante la sesión también se aprobó una reforma al artículo 71 de la Constitución local para bajar de 21 a 18 años la edad para ser diputado de Nuevo León

En Nuevo León, los jóvenes mayores de 28 años podrán ser gobernadores de Nuevo León.

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la segunda vuelta constitucional para reducir la edad a fin de que una persona ocupe un cargo público.

La reforma aprobada es una modificación a la fracción II del artículo 118 de la Constitución Política de Nuevo León, en la que se establece bajar de 30 a 28 años la edad para que una persona ocupe un cargo como mandatario estatal.

“Nuevo León será puntero en el país como un ejemplo al aprobar en segunda vuelta una reforma constitucional que tiene que ver mucho con la edad y la oportunidad para abrir puentes y eliminar barreras a los jóvenes que hoy son la esperanza y el porvenir de nuestro y país y nuestro estado”, expresó Guadalupe Rodríguez, diputada del PT.

Durante la sesión también se aprobó una reforma al artículo 71 de la Constitución local para bajar de 21 a 18 años la edad para ser diputado de Nuevo León.

“Siempre dijimos que estábamos de acuerdo”, indicó Greta Barra, diputada de Morena, “en Morena tenemos muy claro (apoyar a los jóvenes); hoy somos el partido más joven, tenemos muchísimas y muchísimos jóvenes preparados”.

Además, se aprobó una modificación al artículo 172 de la Constitución local para disminuir de 21 a 18 años la edad para ser integrante de un Ayuntamiento.

“No cabe duda de que es momento de promover el desarrollo de los jóvenes y cambiar la visión incorrecta y anacrónica que piensa en la juventud como sinónimo de inmadurez”, expuso Armida Serrato, legisladora del PRI.

Las modificaciones a la Constitución local para reducir la edad en cargos públicos obtuvieron 41 votos a favor.

Durante la sesión, Grecia Benavides, legisladora de Morena, propuso una reserva para regresar la edad de 30 años para el cargo de gobernador, pero fue rechazada por la mayoría.