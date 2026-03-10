Avanza en Comisión nueva Ley de Turismo Sostenible

La Secretaría de Turismo tendría más facultades como coadyuvar y fomentar la atracción de proyectos de inversión e infraestructura

La Comisión de Economía del Congreso de Nuevo León aprobó la nueva Ley de Turismo Sostenible, una propuesta que busca mejorar la gestión de la actividad turística en el estado y establecer regulaciones para plataformas de hospedaje como Airbnb.

Proponen regular estancias temporales y fortalecer el turismo

La iniciativa contempla la creación de un registro de estancias eventuales con el objetivo de garantizar mayor seguridad para los usuarios y establecer controles en el uso de viviendas destinadas a hospedaje temporal.

Además, plantea mejorar las medidas de seguridad para quienes utilizan estas plataformas, especialmente en casos donde se hospeden menores de edad.

Ley contempla nuevos segmentos turísticos

La propuesta integra diez segmentos dentro de la actividad turística, entre ellos turismo sostenible, comunitario, social, gastronómico, cultural, de naturaleza, de salud, de romance y cinematográfico, con el objetivo de diversificar la oferta turística en el estado.

El presidente de la Comisión de Economía, diputado Jesús Elizondo, explicó que la legislación también busca brindar asesoría a inversionistas interesados en desarrollar proyectos turísticos.

“Estamos a favor de todo lo que sea impulsar el turismo sostenible en nuestro estado. En esta ley se va a dar asesoría para las y los inversionistas que quieren invertir en nuestro estado en materia turística”.

“También entramos al tema de regular los Airbnbs, se crea un registro de estancias eventuales, justamente para garantizar la seguridad de las y los usuarios y darle un orden a todo este tema, que también ha venido afectando mucho los precios de las rentas en nuestro estado”.

Buscan fortalecer la infraestructura turística

La ley también incorpora un capítulo de Infraestructura Turística Comunitaria, con el que se busca que la Secretaría de Turismo cuente con herramientas para planear y coordinar proyectos de infraestructura relacionados con esta actividad.

Entre las facultades que se plantean para la dependencia se encuentran fomentar la atracción de proyectos de inversión, brindar asesoría técnica a prestadores de servicios turísticos y promover programas que impulsen el desarrollo del sector.

Asimismo, se contempla la firma de convenios de coordinación con organismos de los sectores público, social y privado para fortalecer la actividad turística en la entidad.

Turismo genera importante derrama económica en Nuevo León

El legislador señaló que el turismo representa una actividad económica relevante para el estado, especialmente para pequeñas y medianas empresas y municipios rurales.

“Este año tenemos el mundial, el mundo va a voltear a ver a Nuevo León y aunque no somos un estado que históricamente se ha caracterizado por ser un motor en materia turística, el turismo sí es una parte importante del desarrollo económico del estado”.

“Son más de 14,000 millones de pesos al año en derrama económica que beneficia principalmente a las MIPYMES, a las pequeñas empresas; en algunos municipios rurales es incluso la principal actividad económica”.