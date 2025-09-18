Avanza el traslado de Los Tubos en San Pedro

La escultura será reinstalada 54 metros al sur poniente como parte de un proyecto integral de reordenamiento vial en la Avenida Gómez Morín

San Pedro avanzó en el proceso de reconstrucción de la escultura conocida como Los Tubos, una de las piezas urbanas más representativas de la ciudad.

Este miércoles 17 de septiembre inició el colado con concreto de 16 tramos de acero, que posteriormente serán ensamblados para rearmar la estructura, considerada un ícono del paisaje sampetrino.

La escultura, que será reinstalada 54 metros al surponiente de su ubicación original, forma parte de un proyecto integral de reordenamiento vial en la zona de la Avenida Gómez Morín.

De acuerdo con autoridades municipales, la reubicación de Los Tubos es el punto de partida de una serie de intervenciones que buscan mejorar la movilidad en este sector, con obras orientadas a “enderezar” la vialidad y generar nuevas conexiones que permitan reducir los tiempos de traslado.

Los trabajos se enmarcan en la estrategia de reconfiguración urbana que San Pedro Garza García ha impulsado en los últimos años, con énfasis en la modernización de avenidas y el rescate de espacios públicos.

En este caso, el traslado de la escultura no solo busca preservar un elemento emblemático, sino también adaptarlo al rediseño de la vialidad para integrarlo de forma armónica al nuevo entorno urbano.

Los Tubos han sido reconocidos como una de las piezas más distintivas de la identidad visual de San Pedro.

Su reconstrucción responde al interés de mantenerla como referente cultural, al mismo tiempo que se atienden las necesidades de movilidad derivadas del crecimiento vehicular en la zona.

Con el inicio del colado de los tramos de acero, la administración municipal subrayó que se garantiza la conservación de la obra, al mismo tiempo que se avanza en las adecuaciones viales que, según se proyecta, tendrán un impacto positivo en la circulación y en la conectividad de este sector estratégico del municipio.

