Avanza demolición en Llave de Oro con casas habitadas

Maquinaria pesada labora en la colonia Llave de Oro para retirar el escombro de los inmuebles destruidos por la obra vial.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

“Gracias casa por todo”, ese fue el mensaje que alguien dejó escrito en una de las viviendas que ya fueron derribadas sobre la calle Ciudad de los Navegantes, en la llamada Rotonda de las Casas, en la colonia Llave de Oro, en Monterrey.

Mientras esa frase permanece como uno de los últimos rastros de quienes habitaron el sector, los trabajos de demolición continúan en distintos puntos de la zona.

Excavadoras, camiones y maquinaria pesada entran y salen del área para retirar el escombro, mientras trabajadores derriban pisos, paredes y techos de las viviendas que serán incorporadas al proyecto de transformación vial.

Las labores se realizan de manera simultánea en diferentes puntos. Algunas casas ya desaparecieron por completo; otras permanecen parcialmente en pie, con habitaciones abiertas, muros derribados y pertenencias que comienzan a desaparecer entre los restos de lo que durante décadas fueron hogares.

La última actualización del Municipio de Monterrey sobre este proyecto se dio a conocer durante la segunda semana de septiembre. En ese momento, se reportaba un avance cercano al 80 por ciento.

En total, son 61 viviendas las contempladas en el proyecto y, de acuerdo con ese último reporte, 45 ya habían sido entregadas al municipio.

Sin embargo, no todas las casas que permanecen en pie están vacías.

Sobre la calle Ciudad de los Navegantes, al menos cuatro viviendas continúan habitadas. Se trata de los domicilios marcados con los números 2028, 2029, 2921 y 2905.

El movimiento en estos puntos y los vehículos estacionados afuera dejan ver que todavía hay personas que permanecen en estos inmuebles, mientras a pocos metros continúan las labores de demolición.

Son casas que durante varias décadas formaron parte de la vida cotidiana de sus familias y que ahora esperan su incorporación a un proyecto que modificará por completo la fisonomía de este sector de Monterrey.

La historia de la zona se remonta a 1981, cuando se modificó su uso residencial. Cuatro años después, en 1985, fue inaugurada la colonia.

Con el crecimiento de la mancha urbana, el sector terminó quedando en medio de la avenida Paseo de los Leones y, con el paso del tiempo, las viviendas quedaron dentro del área contemplada para una nueva intervención vial.

El proyecto actual contempla la construcción de aproximadamente 600 metros de una nueva avenida.

Entre el ruido de la maquinaria, los camiones que retiran toneladas de escombro y las viviendas que poco a poco dejan de existir, algunas frases permanecen como testimonio de una historia que está a punto de cambiar para siempre.

“Gracias casa por todo” es, quizá, una de las últimas despedidas escritas en una de esas paredes.