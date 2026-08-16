Avanza demolición en la `Rotonda de las Casas´

Los trabajos en la rotonda Llave de Oro registran un 57% de progreso para dar paso a tres carriles por sentido en Avenida Paseo de los Leones.

Los trabajos de demolición de la "Rotonda de las Casas", en la zona de Cumbres, avanzan, como parte de la ampliación de la avenida Paseo de los Leones, en Monterrey.

De las 61 residencias que tiene esta colonia, cuyo nombre es "Llave de Oro", ya 35 fueron demolidas, mientras que en el resto, es decir, en 26 casas, se avanza o están en espera.

Esto implica, en general, un avance del 57 por ciento en la meta de la demolición.

En la zona se observan trabajadores operando maquinaria pesada y otros con mazos y martillos especiales.

Hace meses, el Municipio de Monterrey acordó comprarles a sus dueños todas las viviendas de esa colonia, para realinear o reconfigurar la avenida Paseo de los Leones, y así mejorar la movilidad.

La adquisición ya se concretó en al menos 58 de las 61 viviendas.

La avenida Paseo de los Leones ya está rebasada por el tráfico, y se calcula que a diario tiene un aforo de 150 mil vehículos.

El espacio de la rotonda se requiere para ampliar la avenida, para que por cada sentido de circulación tenga tres carriles, en lugar de dos.

Esto implica un espacio de 600 metros lineales.

Los trabajos deberán estar listos para abril del próximo año.

La "Rotonda de las Casas" se inauguró en 1985 y, tras 41 años, será parte del pasado, para mejorar la vialidad en la zona.