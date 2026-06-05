Avanza demolición de la Rotonda de las Casas en Monterrey

Actualmente, tres viviendas ya han sido demolidas, mientras que otras 12 permanecen deshabitadas y listas para ser derribadas en los próximos días.

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La transformación de la conocida Rotonda de las Casas ya es visible en el poniente de Monterrey. Entre escombros, viviendas vacías y familias que continúan retirando sus pertenencias, avanzan los trabajos de demolición en la colonia Llave de Oro, como parte del proyecto para ampliar la avenida Paseo de los Leones.

Actualmente, tres viviendas ya han sido demolidas, mientras que otras 12 permanecen deshabitadas y listas para ser derribadas en los próximos días. En el sitio ya se observan montones de escombros, así como inmuebles que han sido desmantelados parcialmente tras el retiro de puertas, ventanas, molduras y otros materiales.

Algunas de las familias que aún permanecen en el sector continúan con el proceso de mudanza. De acuerdo con el esquema implementado por el municipio, una vez que reciben el pago correspondiente por sus propiedades cuentan con aproximadamente un mes para desalojar los inmuebles.

Mientras esperan la demolición de sus casas, varios vecinos buscan vender o retirar muebles, herrería, molduras, puertas y otros artículos que pueden ser reutilizados antes de que la maquinaria ingrese para realizar el derribo.

La intervención contempla la adquisición y demolición de un total de 61 viviendas de la colonia Llave de Oro, un sector que durante décadas llamó la atención debido a que las casas quedaron literalmente rodeadas por los carriles de Paseo de los Leones conforme la ciudad creció hacia el poniente.

Con el paso de los años, la zona se convirtió en uno de los principales cuellos de botella de esta importante arteria, utilizada diariamente por miles de automovilistas que se desplazan entre Monterrey y García.

Los trabajos de demolición comenzaron el pasado lunes 19 de mayo, luego de que el Ayuntamiento de Monterrey concretara la compra de los inmuebles mediante acuerdos con los propietarios.

Una vez concluido el retiro de las viviendas, el proyecto contempla eliminar por completo la emblemática rotonda para convertir el tramo en una vialidad continua, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir los problemas de tráfico en uno de los accesos más transitados del poniente de la zona metropolitana.