Avanza Congreso estatal en la creación de la Ley de Migrantes

El encuentro fue encabezado por la diputada Itzel Castillo Almanza, presidenta de la Mesa Directiva y de la Comisión de Asuntos Migratorios del Legislativo

Con la firma de una carta compromiso y el desarrollo de un foro especializado con autoridades de los tres niveles de gobierno y organismos internacionales, el Congreso del Estado dio inicio formal al análisis de la Ley de Migrantes, con el objetivo de dictaminarla y llevarla al pleno durante el periodo ordinario de sesiones que inicia el primero de septiembre.

El encuentro fue encabezado por la diputada Itzel Castillo Almanza, presidenta de la Mesa Directiva y de la Comisión de Asuntos Migratorios del Poder Legislativo local, quien destacó que los trabajos no parten de cero, pues ya existe un anteproyecto que ha sido nutrito en mesas de trabajo previas.

“Existe una gran voluntad de este Congreso. Queremos darle continuidad al anteproyecto y poder plasmarlo; yo esperaría que pudiera ser en este periodo, porque es necesario tener esta ley para proteger los derechos de estas personas”, señaló Castillo Almanza.

A la mesa de trabajo acudieron representantes del ámbito federal y estatal, entre ellos Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados; los diputados federales Olga Leticia Chávez Rojas y Jonathan Puertos Chimalhua; así como Grecia Benavides Flores, presidenta de la Comisión de Bienestar y Derechos Humanos del Congreso local.

Por parte del Poder Ejecutivo y organismos de derechos humanos asistieron Héctor Gutiérrez, representante de la Secretaría de Gobernación en Nuevo León; Mario Arturo Carbajal Roquel, director de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno; Emilio Alfaro Segundo, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); y los legisladores locales Héctor Morales, Claudia Caballero Chávez y Bertha Alicia Garza.

El foro contó además con el respaldo técnico de agencias de las Naciones Unidas como ACNUR, OIM, OIT, UNICEF y el Grupo de Trabajo sobre Movilidad Humana (GTPM), además de representantes de la sociedad civil como Marcos Montalvo, de la organización Casas Monarca.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios enfatizó que las reuniones semanales con las agencias internacionales y los foros en coordinación con el Congreso de la Unión permitirán blindar la propuesta antes de someterla a votación.