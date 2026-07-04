Avanza caso del camillero del IMSS asesinado en Montemorelos

Con base en los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público, un juez libró una nueva orden de aprehensión contra Leonardo "N"

La Fiscalía General de Justicia del estado notificó una nueva orden de aprehensión a Leonardo "N", señalado como el principal sospechoso del homicidio de un camillero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ocurrido el 24 de mayo de 2025 en el municipio de Montemorelos.

La víctima fue atacada en el exterior del Hospital General de Zona

De acuerdo con las investigaciones, el ahora imputado tenía 22 años de edad cuando presuntamente cometió el asesinato registrado en el exterior del Hospital General de Zona del IMSS, ubicado sobre la avenida José María Parás Ballesteros, en la colonia Zaragoza.

Las indagatorias establecen que la víctima laboraba como camillero del hospital y se encontraba en el acceso principal del hospital cuando una motocicleta con dos hombres a bordo se aproximó al lugar. Presuntamente, Leonardo "N", quien viajaba como acompañante y mantenía rencillas previas con la víctima, descendió o detuvo la marcha para confrontarlo.

La investigación señala que el ataque continuó dentro del hospital

Según la carpeta de investigación, tras un breve intercambio de palabras, el presunto agresor sacó un arma de fuego corta y disparó en repetidas ocasiones contra el trabajador del IMSS.

Aunque la víctima intentó ponerse a salvo refugiándose por el área de Atenciones Médicas, el agresor presuntamente lo siguió hasta ese sitio, donde continuó disparándole. El camillero recibió múltiples impactos de bala y perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Fiscalía del estado, donde un perito médico determinó que la causa del fallecimiento correspondió a lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego que penetraron diversas regiones anatómicas.

La nueva orden fue ejecutada dentro de un penal estatal

Con base en los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público, un juez libró una nueva orden de aprehensión contra Leonardo "N", la cual fue cumplimentada mientras el señalado ya permanecía internado en un Centro de Reinserción Social del estado por una causa penal distinta.