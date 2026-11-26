Christian Alexis perdió la vida tras ser agredido por varios sujetos cuando buscaba llegar a la Basílica de Guadalupe, el pasado 15 de noviembre

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Sin mencionar con precisión, la Fiscalía de Nuevo León ya identificó el sitio donde fue golpeado Christian Alexis, de 19 años, quien perdió la vida tras ser agredido por varios sujetos cuando buscaba llegar a la Basílica de Guadalupe, en Monterrey.

El vicefiscal Alejandro Carlín Balboa informó que las investigaciones avanzan con el testimonio del acompañante de la víctima, quien estuvo presente durante los hechos y aportó información sobre el grupo de personas que los interceptó.

“Sí, de acuerdo a las investigaciones, hasta este momento ya se tiene identificado el lugar donde aconteció el evento, esto nos proporciona un testigo, como se mencionó con anterioridad que estuvo cuando se privó de la vida a esta persona”.

“Se están llevando diversas actuaciones, se están analizando algunos videos cercanos al lugar del evento, sobre todo para identificar a las personas que participaron”, puntualizó.

Carlín Balboa señaló que, de acuerdo con el testimonio del sobreviviente, ambos fueron abordados por un grupo de personas cuando llegaron a una calle sin salida, luego de utilizar una aplicación para encontrar la ruta hacia el recinto religioso.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se ha establecido el motivo de la agresión.

El ataque ocurrió el domingo 15 de noviembre, en la colonia Independencia, donde los dos jóvenes fueron golpeados y posteriormente trasladados para recibir atención médica.

Christian Alexis falleció durante la madrugada del lunes 16 de noviembre debido a las lesiones.

Finalmente, el vicefiscal recomendó a quienes acudan a la Basílica de Guadalupe durante estas fechas tomar precauciones al desplazarse por el sector.