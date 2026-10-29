Avanza audiencia contra Dámaso N; víctima declara ante juez

Cuatro personas han rendido testimonio en el proceso contra el exentrenador de gimnasia, acusado de presuntos delitos sexuales contra exalumnas

La audiencia contra Dámaso "N",ex entrenador de gimnasia acusado de presuntos delitos sexuales cometidos contra ex alumnas cuando aún eran menores de edad, continúa desarrollándose en distintas jornadas en Palacio de Justicia, donde hasta el momento cuatro personas han rendido testimonio y una de las jóvenes denunciantes ya compareció ante el juez que lleva el caso.

De acuerdo con información obtenida sobre el proceso, los primeros testimonios han aportado datos generales sobre las condiciones en las que se encontraba el interior del gimnasio Klass, ubicado en el municipio de San Nicolás, inmueble en el que presuntamente habrían ocurrido varias de las agresiones denunciadas.

El establecimiento fue clausurado mientras se desarrollaban las investigaciones; sin embargo, actualmente ya se encuentra nuevamente en funcionamiento.

Una de las cuatro víctimas rindió su declaración ante el juez de manera virtual, desde las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado. La joven estuvo acompañada por las otras víctimas y por personal especializado del organismo autónomo, incluidos psicólogos.

Una fuente relacionada con el caso señaló que la declaración de la joven presentaría diferencias en cuanto a las fechas respecto de la información que ya obra en la carpeta de investigación.

De las cuatro víctimas, tres eran menores de edad al momento de los hechos denunciados, mientras que una ya era mayor de edad. En este último caso, la acusación contempla el delito de violación equiparada.

El proceso aún no concluye y se espera que las audiencias continúen durante las próximas semanas, debido a la cantidad de pruebas y testimonios pendientes de desahogar.

Esta etapa también representa una oportunidad para que la defensa de Dámaso N presente ante la autoridad judicial su versión de los hechos, así como los datos de prueba que ha recabado para sustentar su postura frente a las acusaciones.

Dámaso N participa en las audiencias mediante conexión desde el Centro de Reinserción Social de Apodaca, donde permanece detenido desde abril de 2025. Su detención ocurrió casi un mes después de que las víctimas comenzaran a señalar públicamente al entonces entrenador de gimnasia a través de redes sociales, en el contexto de las movilizaciones y denuncias realizadas alrededor del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En la sala de audiencias del Palacio de Justicia, ubicada sobre la avenida Rodrigo Gómez, en Monterrey, se encuentran de manera presencial el juez a cargo del caso y el equipo de defensa de las víctimas.