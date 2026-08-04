Avanza al 72% construcción del nuevo C4 Zona Sur de Monterrey

El proyecto registra una inversión superior a $219 millones y busca mejorar la coordinación de corporaciones y reducir tiempos de respuesta ante emergencias

La construcción del nuevo Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) Zona Sur registra un avance físico del 72 por ciento, informó el Gobierno de Monterrey, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad pública, la atención ciudadana y la justicia cívica en la zona sur de la ciudad.

El proyecto, ubicado sobre la Carretera Nacional, representa una inversión superior a los 219 millones de pesos y busca consolidar una infraestructura moderna que permita mejorar la coordinación entre las corporaciones de seguridad y brindar una respuesta más eficiente ante emergencias.

La obra se desarrolla en una superficie total de 6 mil 750 metros cuadrados, donde se contempla un edificio de operaciones, áreas de atención ciudadana, espacios administrativos y zonas especializadas para la operación del nuevo centro de monitoreo.

En la planta baja se concentrarán servicios como la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia (UAVVI), módulos del Poder Judicial, CODE, Tesorería, Protección Civil, Tránsito y el Grupo de Atención Municipal (GAM), además de áreas operativas y de servicio.

La planta alta albergará el Centro de Comando C4, equipado con tecnología para monitoreo, análisis de información, radiocomunicación, supervisión de audio y video, así como plataformas de inteligencia y seguridad.

El complejo también contará con un área de Justicia Cívica en el sótano, donde se habilitarán espacios para registro, detención preventiva, atención médica, identificación biométrica, celdas, salas de audiencias, módulos de mediación y áreas especializadas para la atención de menores.

Además, se integrarán talleres de mantenimiento para garantizar la operación y conservación de las instalaciones.

El Gobierno de Monterrey señaló que esta nueva infraestructura permitirá fortalecer la coordinación entre la Policía de Monterrey, Protección Civil, Tránsito y otras instancias de seguridad, con el objetivo de reducir tiempos de respuesta y mejorar la atención a la ciudadanía.

Con esta obra, la administración municipal refrenda su apuesta por la tecnología, la infraestructura y el equipamiento como herramientas para construir una ciudad más segura y preparada ante los desafíos del crecimiento urbano.