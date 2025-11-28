Avanza 10% la renovación de la avenida Alfonso Reyes en San Pedro

El proyecto transforma la avenida con cableado soterrado, nuevas banquetas y espacios para peatones y ciclistas, buscando mejorar movilidad e imagen urbana.

A menos de un mes de iniciar las obras, San Pedro aseguró que tiene un avance del 10% en la remodelación de la avenida Alfonso Reyes, después del retiro de la polémica ciclovía “Vía Libre”.

Y es que el cambio de imagen de esta carretera que conecta el lado poniente del municipio más rico de América Latina sigue avanzando para dar un mejor espacio tanto para peatones, ciclistas y automovilistas.

A través de redes sociales el alcalde sampetrino, Mauricio Farah informó que realizó un recorrido por las obras en esta vialidad y destacó el avance que se tiene hasta el momento para entregar un proyecto de calidad.

“Aquí estamos haciendo ya recorrido de la obra, tratamos de hacerlo prácticamente muy seguido dos, tres veces, cada semana estar viniendo a ver cómo van los avances, aquí la secretaria viene prácticamente diario, pero vamos bien, vamos en tiempo, muy contentos y esperando a que se vean los primeros resultados. “Si ven ahí está marcado con cal y va todo prácticamente por donde va a ir, pues vamos a decir, el ducto soterrado para eventualmente tener las guías para todas las cableras y donde ven cuadros más grandes, pues bueno, van a ser ahí donde están todos los registros de CFE”

En las fotos compartidas se aprecia como pese a las inclemencias del tiempo los trabajadores siguen operando la maquinara e incluso personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja en el reacomodo de cables.

Siendo que este proyecto contempla el cambio de paso aéreo del tendido eléctrico y telecomunicaciones a un ducto soterrado para eliminar la contaminación visual de las “marañas de cables”.

Con esto, la actual imagen de la ciclovía Vía Libre cambiará sus dimensiones, pasando de 3.05 metros (m) en su parte más ancha del carril de rodamiento a 3.50 m. La banqueta, que actualmente mide entre 1.18 y 2 m, crecerá hasta 3.46 m, integrando al menos un metro de ciclovía. Esto será para ambos lados de la avenida, de acuerdo con los renders que presentó el municipio.

¿Cuánto costará cada tramo de la rehabilitación de Alfonso Reyes?

El secretario indicó que el primer tramo de 350 metros, hasta la altura con la calle Diego de Montemayor, tendrá un costo de $90 millones de pesos, mientras que el segundo tramo abarcará desde este punto hasta Guillermo Prieto; es decir, 290 metros más, el cual costará $60 millones de pesos.

Para el tercer tramo, de alrededor de 350 metros, el municipio contempla una inversión de $50 millones para la rehabilitación desde Guillermo Prieto hasta la calle Neil Armstrong.

El último tramo incluido en la licitación será hasta la Avenida Olimpiadas, el cual abarca 750 metros, y el costo ronda los $90 millones de pesos.

Info7 dio a conocer el pasado 03 de noviembre que San Pedro inició los trabajos del proyecto de regeneración urbana de la avenida Alfonso Reyes, una intervención que busca mejorar la movilidad, seguridad e imagen de la avenida Alfonso Reyes.

Este lunes el arranque de la obra fue encabezado por el alcalde, Mauricio Farah, acompañado por funcionarios municipales en el cruce de Alfonso Reyes y avenida Olimpiadas.

¿Cuál es la primera etapa del proyecto y cuánto durará?

La primera etapa del proyecto comprende un tramo de 3.6 kilómetros, desde Olimpiadas hasta Jerónimo Treviño, y tendrá una duración estimada de 10 meses.

De acuerdo con la administración municipal, los trabajos incluirán la construcción de banquetas amplias para uso compartido entre peatones y ciclistas, la instalación de cableado subterráneo, la colocación de semáforos inteligentes, nueva señalización vial y la sustitución del arbolado existente por especies nativas.

Las labores se llevarán a cabo de lunes a sábado, en horario de 8:00 a 20:00 horas, y los domingos de 8:00 a 13:00 horas; cuatro frentes de obra operarán de forma simultánea para avanzar en distintos puntos del corredor.

Durante la ejecución, el municipio aplicará medidas de gestión vial para mantener la circulación en ambos sentidos.

El edil panista señaló que el objetivo de esta remodelación de la vía es dar una nueva imagen para los vecinos y que sea de utilidad para los peatones y reducir la contaminación visual que generaban los cables elevados.