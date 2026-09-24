Avanza 10% construcción del Tren del Norte; invertirán $140 mmdp

El proyecto tendrá 13 estaciones, pasará por la zona metropolitana de Monterrey y estima movilizar a unas 30,000 personas diariamente

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El Tren del Norte registra un avance físico de 10% en el tramo Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, una obra de 396 kilómetros que conectará Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, según un reporte de actualización dado a conocer este miércoles por Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.

El proyecto contempla una inversión de $140,457 millones de pesos y tendrá 13 estaciones, desde Derramadero, en Coahuila, hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Lajous informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que se espera que alrededor de 30,000 personas utilicen diariamente este servicio.

“Estamos calculando una reducción de 40 por ciento promedio en el tiempo de viaje que hacen actualmente al trabajo, a su universidad, a su escuela u otras actividades”, señaló, Lajous.

El tramo pasará por Monterrey

El recorrido de 396 kilómetros contempla las estaciones

Derramadero (Coahuila)

Saltillo (Coahuila)

Ramos Arizpe (Coahuila)

García (Área Metropolitana de Monterrey)

Santa Catarina (Área Metropolitana de Monterrey)

González Garza (Área Metropolitana de Monterrey)

Centro de Monterrey (Área Metropolitana de Monterrey)

General Escobedo (Área Metropolitana de Monterrey)

Salinas Victoria (Área Metropolitana de Monterrey)

Villaldama (Nuevo León)

Lampazos de Naranjo (Nuevo León)

Anáhuac (Nuevo León)

Nuevo Laredo (Tamaulipas)

En la zona metropolitana de Monterrey se concentrará una parte importante de las obras, debido a la complejidad de atravesar una de las áreas urbanas más grandes del noreste del país.

Lajous explicó que alrededor de 40 kilómetros del tramo serán construidos mediante viaductos, principalmente en la zona central de Monterrey.

Puso como ejemplo los tiempos que se esperan reducir con el nuevo servicio.

“De Derramadero a Ramos Arizpe normalmente se hacen como 45 minutos, ahora en tren se harán 15 minutos. También dentro de Monterrey tendremos recorridos de alrededor de 30 minutos”, dijo.

Tendrá trenes diésel-eléctricos

El Tren del Norte utilizará vías dedicadas para el transporte de pasajeros, separadas de las utilizadas por los trenes de carga.

Las velocidades de diseño estarán entre 160 y 200 kilómetros por hora y el sistema contará con trenes diésel-eléctricos y tecnología europea de señalización y control.

Mencionó que la red tendrá estaciones de alta, media y baja demanda, dependiendo del número de usuarios de cada zona.

“Lo primero es que son vías dedicadas, son vías exclusivas para trenes de pasajeros”, explicó.

Para los servicios del norte se contemplan 47 trenes. Las unidades para recorridos cortos tendrán capacidad para 632 pasajeros, mientras que los trenes destinados a trayectos largos podrán transportar 271 personas.

El primer tren de esta red está previsto para junio de 2027 y será fabricado en Ciudad Sahagún por Alstom.

Además de reducir los tiempos de traslado, el proyecto pretende ofrecer una alternativa al transporte por carretera y disminuir el congestionamiento en los accesos a las grandes ciudades.

Señaló que la nueva red podría movilizar alrededor de 220,000 personas diariamente cuando se encuentren en operación sus distintos servicios.

También estimó una reducción de aproximadamente 360,000 toneladas de dióxido de carbono al año, equivalente a una disminución de 50% de las emisiones frente a viajes realizados en avión, autobús o vehículos particulares.

“Hay que recordar que los trenes son alternativa de transporte masivo y esto también tiene consecuencias en términos del congestionamiento que hoy hay en nuestras carreteras”, explicó.

Más de 12 millones de metros cuadrados ya fueron liberados

Néstor Núñez, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonial de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó sobre el avance en la liberación del derecho de vía necesario para construir los trenes.

En el tramo Saltillo-Nuevo Laredo se reportan 12 millones 886 mil 22 metros cuadrados liberados.

"La superficie corresponde principalmente a derecho de vía histórico, mientras que una parte corresponde a propiedad social y otra a propiedad privada", mencionó Núñez.

En el conjunto de los proyectos del Tren del Norte, informó que ya suman más de 31 millones de metros cuadrados de derecho de vía liberados.

La liberación permite que los trabajos puedan avanzar en los distintos frentes de construcción y requiere coordinación entre las dependencias federales encargadas de los proyectos ferroviarios.

Destaca Samuel García inversión para Nuevo León

Tras la presentación del avance durante la mañanera, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó el proyecto a través de su cuenta de X y resaltó la inversión prevista para el tramo.

“Hace unos momentos, en la mañanera se habló sobre el Tren del Norte”.

El mandatario estatal señaló que el tramo Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo ya registra cerca de 10% de avance y destacó que la ruta conectará a Nuevo León de sur a norte.

Hace unos momentos, en la mañanera se habló sobre el Tren del Norte.



El tramo Saltillo-Nuevo Laredo ya tiene un 10% de avance y conectará a Nuevo León de sur a norte. Este proyecto tiene una inversión de 140 MIL MILLONES de pesos que sin duda activarán una importante derrama… pic.twitter.com/DhRfhBXq30 — Samuel García (@samuel_garcias) September 23, 2026 “Este proyecto tiene una inversión de 140 MIL MILLONES de pesos que sin duda activarán una importante derrama económica en nuestro estado”. García también expresó su respaldo a la obra y aseguró que su administración está dispuesta a colaborar con el Gobierno federal. “Muchas felicidades al Gobierno Federal por este proyecto, cuentan con Nuevo León para dar un paso más hacia la movilidad que siempre debimos tener”. El Tren del Norte forma parte de una red de 1,600 kilómetros Cabe señalar que el tramo Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo es parte de una red ferroviaria de pasajeros que contempla alrededor de 1,600 kilómetros en el centro y norte del país. Lajous informó que ya se encuentran en construcción distintos proyectos, entre ellos AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. También comenzaron trabajos para ampliar la red hacia Irapuato-Guadalajara y Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo. "El objetivo es contar con servicios regionales para conectar ciudades dentro de una misma zona metropolitana y rutas entre distintas zonas metropolitanas", concluyó.