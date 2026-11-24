La aprobación ocurrió en medio de cuestionamientos de Movimiento Ciudadano por presuntas violaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

En medio de un debate sobre la legalidad de su operación, el Congreso del Estado reconoció la creación de la bancada Independiente “Recuperemos Nuevo León”, que será coordinada por la diputada priista Lorena de la Garza y a su vez presidenta de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri).

La aprobación, que se dio con 21 votos a favor de legisladores priistas y panistas, sucedió en una sesión en la que también se propusieron cambios en comisiones legislativas.

Posturas encontradas entre Movimiento Ciudadano y el PAN

En contra de la nueva bancada se manifestó Sandra Pámanes, coordinadora de la fracción de Movimiento Ciudadano, quien reiteró que hay una violación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y también a los estatus del PRI y PAN.

“Es la consumación de un atraco más a la legalidad y al respeto de las normas internas de ese Congreso del Estado”, expresó la emecista en Tribuna. “Se manosea y se crea toda una simulación para tratar de encuadrar lo que ustedes llaman una bancada Independiente, violentan todo marco normativo y nuestra propia regla interna”.

Por su parte, Carlos de la Fuente, líder del Grupo Legislativo del PAN, defendió la creación de la bancada al señalar que es para mantener al Congreso como un contrapeso.

“Es para un contrapeso desde este Legislativo a todas las acciones absurdas del Gobernador (Samuel García)”, manifestó. “Nosotros ofrecimos un proyecto juntos y aquí nos mantenemos juntos, si a base de las triquiñuelas que ustedes se acostumbran a hacer tenemos que hacer una estrategia para que siga siendo un Congreso fuerte, un Congreso que le dé la oposición al Gobernador y que le ofrezcamos un político real a la ciudadanía, lo vamos a hacer”.

Relevo en las presidencias de comisiones legislativas

Durante la sesión también se aprobó remover a la diputada emecista Berenice Martínez como presidenta de la Comisión de Gobernación y el lugar fue ocupado por la panista Cecilia Robledo.

Robledo presidía la Comisión de Vigilancia, que ya estará a cargo del panista Carlos de la Fuente.