Avala Waldo modernización aduanera en pro del comercio exterior

El senador Waldo Fernández destacó la reforma a la Ley Aduanera como un avance clave para modernizar el comercio exterior de México

Durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, el senador Waldo Fernández González reconoció el gran valor de la reforma a la Ley Aduanera, destacándola como un "avance fundamental" para la modernización del comercio exterior mexicano.

El legislador enfatizó que la reforma fortalecerá la transparencia, la eficiencia recaudatoria y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

“Esta ley que hoy votamos le da a la Secretaría de Hacienda, a través de las aduanas, los instrumentos necesarios para fortalecer una parte medular del país: el comercio exterior”, afirmó Fernández.

El senador por Nuevo León aprovechó su intervención para felicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en particular a los responsables de las aduanas, por lograr un incremento del 22% en la recaudación real durante el último año, señalando estos resultados como una muestra del compromiso gubernamental con la eficiencia y la transparencia.

Fernández inscribió la reforma en la visión de la actual administración.

“Hoy México atraviesa por una transformación profunda. Hay una visión y un compromiso de país por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y esta reforma se inscribe en esa visión: modernizar no solo los procesos, sino la forma en que el Estado se relaciona con la economía y con la ciudadanía”, expresó el senador de Morena.

El legislador subrayó que la digitalización en las aduanas no debe ser solo un cambio de formato, sino una transformación institucional integral.

“Digitalizar no es solo cambiar papeles por pantallas. Es construir un modelo de gestión pública más confiable, donde los sistemas se comuniquen entre sí y el personal esté capacitado para aprovechar las nuevas herramientas”, explicó.

Agregó que el uso estratégico de la tecnología democratiza el acceso, reduce la corrupción y devuelve legitimidad al estado.

Además, aseguró que la reforma mejorará la eficiencia recaudatoria y fortalecerá los controles aduanales para detectar con mayor precisión prácticas como la subvaluación, la evasión y el contrabando, que lesionan empleos, distorsionan mercados y dañan la economía nacional.

“Cada avance tecnológico en las aduanas representa no solo un trámite más ágil, sino también una recaudación más justa y efectiva. Más recursos para la inversión pública, la infraestructura y el bienestar social”, aseveró.

Para concluir, Fernández expresó que la reforma consolida una visión de administración moderna, eficiente y transparente en sintonía con los principios de la Cuarta Transformación.