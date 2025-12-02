Avala Mesa para Construcción de Paz presupuesto 2026 en Seguridad

El Presupuesto 2026 contempla un monto histórico etiquetado para robustecer la seguridad en Nuevo León, con el fin de asegurar un blindaje en la entidad

La Mesa para la Construcción de la Paz en Nuevo León manifestó su firme respaldo al Paquete Presupuestal 2026 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado, al tiempo que hace un llamado respetuoso a los legisladores para su aprobación.

El objetivo primordial es asegurar un blindaje histórico para la entidad, mediante recursos etiquetados exclusivamente para el rubro de seguridad.

En un acuerdo tomado el pasado viernes, la Mesa de Seguridad—conformada por corporaciones municipales, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa (SEDENA), la Fiscalía General de Justicia y Fuerza Civil—apoya decididamente el incremento de 1 punto porcentual al Impuesto sobre Nómina (ISN), pasando del 3% al 4%.

Esta medida estratégica busca ampliar la recaudación local con la finalidad de destinar la totalidad de los recursos adicionales a programas, proyectos y acciones que garanticen la seguridad pública en el Estado.

El Presupuesto 2026 contempla un monto histórico etiquetado para robustecer la seguridad en Nuevo León, se indicó a través de un comunicado.

Se prevé la edificación de un Regimiento Militar en Galeana, en la entrada de la Carretera Interserrana, y otro en Anáhuac, ubicado en la entrada de La Gloria-Colombia.

Este último estaría integrado por al menos 600 soldados más su equipamiento.

También se destinarán $500 millones de pesos para la Fiscalía General de Justicia y $600 millones de pesos para las corporaciones de los municipios.

Un aspecto clave de la iniciativa es el destino de un 10% sobre el incremental de la tasa del ISN, estimado en $600 millones de pesos, que se orientará a programas de seguridad pública en los municipios. Adicionalmente, el Fideicomiso de Iniciativas Sociales recibirá $251 millones de pesos.

La iniciativa del Ejecutivo también incluye un rubro especial de recaudación etiquetada por fórmula que obliga a transferir los recursos directamente a las policías municipales, garantizando que el dinero llegue a su destino.

Para impulsar la inversión privada, los contribuyentes podrán acreditar las aportaciones que realicen en inversión pública en proyectos de seguridad pública y movilidad contra el Impuesto sobre Nóminas a su cargo, por una cantidad equivalente al 100% del incremento de la recaudación por la modificación de la tasa del 3% al 4%.

La Mesa de Seguridad destacó que tanto Fuerza Civil como las Policías Municipales se han posicionado en los primeros lugares a nivel nacional en profesionalización, pero para mantener y mejorar estos resultados se requieren recursos continuos.

Hicieron especial énfasis en la necesidad de estos fondos de cara al Mundial 2026, un evento que demandará una coordinación reforzada y la más alta capacidad operativa entre autoridades locales y federales para garantizar la seguridad de los asistentes y la ciudadanía.

Además, se informó que la aprobación del Paquete Presupuestal 2026 es vista por la Mesa de Seguridad como el mecanismo indispensable para consolidar a Nuevo León como uno de los estados más seguros del país.