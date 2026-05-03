Auxilian Tránsitos a hombre desorientado en Carretera Nacional

Los oficiales detectaron a la persona a la altura de la colonia Cañón de los Nogales, en dirección de sur a norte, por lo que de inmediato lo resguardaron

Elementos de Tránsito de Monterrey auxiliaron a un hombre de 43 años que caminaba desorientado sobre los carriles de la Carretera Nacional, poniendo en riesgo su integridad.

Los oficiales detectaron a la persona a la altura de la colonia Cañón de los Nogales, en dirección de sur a norte, por lo que de inmediato lo resguardaron y solicitaron apoyo de la Cruz Roja para su valoración.

Tras la revisión, se informó que el hombre padece pérdida de memoria, motivo por el cual había salido de su domicilio sin recordar detalles de su familia.

Posteriormente, logró identificar que responde al nombre de Armando y comenzó a ubicar su vivienda.Finalmente, los agentes lo trasladaron hasta su domicilio en la colonia Nogales de la Sierra, donde ingresó por sus propios medios, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.