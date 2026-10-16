Auxilian policías de Monterrey a mujer en labor de parto

Los uniformados brindaron atención prehospitalaria a la mujer a bordo de la unidad policial y, tras estabilizarla, la trasladaron al Hospital de Gine del IMSS

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Elementos de la Policía de Monterrey auxiliaron a una mujer de 23 años que se encontraba en labor de parto en plena vía pública, por lo que le brindaron atención prehospitalaria y la trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Los hechos se registraron durante la tarde del miércoles, en el cruce de las calles Espinosa y Villagómez, en el centro de la ciudad, donde Abigail, de 23 años de edad y con 40 semanas de gestación, comenzó a presentar contracciones.

De acuerdo con la información del caso proporcionada por la corporación municipal, una unidad de la Policía de Monterrey realizaba labores de vigilancia en el sector cuando varias personas solicitaron el apoyo de los oficiales, al percatarse de que la mujer presentaba fuertes dolores abdominales.

Ante la emergencia, los uniformados brindaron atención prehospitalaria a Abigail a bordo de la unidad policial y, luego de estabilizarla, la trasladaron al Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibiría atención médica.

La intervención permitió que la mujer recibiera asistencia oportuna mientras se encontraba en la etapa final de su embarazo.

El incidente quedó registrado por las cámaras corporales de los policías y los dispositivos instalados en la unidad.

Con esta intervención, los oficiales pusieron en práctica su preparación para atender situaciones de urgencia y brindar apoyo a la ciudadanía.