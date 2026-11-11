Auxilian policías de Monterrey a familia con bebé lesionada

Los uniformados fueron interceptados por el conductor de una camioneta que solicitó ayuda para trasladar a la menor al Hospital Materno Infantil

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Una bebé de apenas tres meses de nacida resultó lesionada luego de que un pedazo de losa se desprendiera del techo de su vivienda y cayera sobre su cabeza, en el municipio de Monterrey, por lo que policías municipales ayudaron a la familia a llegar al hospital.

Los hechos se registraron en la colonia Garza Nieto, en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y 20 de Noviembre, donde elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de vigilancia cuando fueron interceptados por el conductor de una camioneta que solicitó ayuda para trasladar a la menor.

El hombre explicó que su nieta había sufrido un golpe en la cabeza mientras se encontraba bajo el cuidado de su madre, por lo que decidieron llevarla de inmediato a recibir atención médica.

Ante la emergencia, el oficial José de Jesús Jiménez reportó los hechos al C4 y abrió paso a la camioneta Ford Explorer en la que viajaba la familia, escoltándola hasta el Hospital Materno Infantil, en Guadalupe.

A su llegada, la pequeña fue recibida en el área de urgencias, mientras que sus familiares agradecieron el apoyo brindado por los uniformados.