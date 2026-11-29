El hombre de 78 años fue reportado por el conductor de un camión urbano quien se percató que no descendió tras terminar su recorrido

Un hombre de la tercera edad fue auxiliado por oficiales de la Policía de Monterrey, ya que se encontraba desorientado tras subir a un camión urbano, en el centro de la ciudad.

Los hechos se registraron a las 14:40 horas en Constitución y José Garibaldi.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando reciben el reporte del conductor de un camión urbano de la Regio Ruta, quien les pide su apoyo.

Se informó que el adulto mayor no descendió de la unidad de transporte público a pesar de que ya había terminado el recorrido.

Ante dicha situación informó de los hechos a sus superiores, solicitando el apoyo de los elementos de la Policía de Monterrey.

Los oficiales se entrevistan con el chofer, quien les mencionó que terminó su recorrido, percatándose que el hombre nunca descendió.

Al intentar dialogar con el adulto mayor, se dieron cuenta que es sordomudo y entre sus pertenencias encontraron una credencial del Instituto Nacional Electoral a nombre de Manuel, de 78 años de edad, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Luego de seguir los protocolos de seguridad, el masculino fue puesto a disposición de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, en la colonia Industrial, donde continuarán con las indagatorias.