Auxilian policías de Guadalupe a embarazada y la trasladan

La mujer informó a los policías que tenía 36 semanas de gestación, por lo que los elementos decidieron trasladarla de inmediato al Hospital Materno Infantil.

Elementos de la Secretaría de Seguridad de Guadalupe auxiliaron a una mujer con 9 meses de embarazo que fue localizada lesionada sobre la vía pública en la colonia Los Sabinos.

La intervención ocurrió sobre la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Puebla cuando la afectada señaló que momentos antes había tropezado y caído, lo que le provocó una lesión en la rodilla derecha, además de dolor abdominal.

Durante la valoración inicial, la mujer informó a los policías que tenía 36 semanas de gestación, por lo que los elementos decidieron trasladarla de inmediato al Hospital Materno Infantil, priorizando su integridad y la del bebé.

La mujer fue identificada como Cristal Ivonne, de 34 años, quien arribó al nosocomio acompañada de su esposo, donde quedó bajo observación y atención médica especializada.