Auxilian policías a mujer que deambulaba desorientada

La mujer, de 74 años, manifestó no recordar hacia dónde se dirigía ni la ubicación de su casa, tras ser abordada por uniformados en la colonia Vista Hermosa

Elementos de la Guardia Auxiliar de Monterrey brindaron apoyo a una mujer de la tercera edad que deambulaba desorientada por calles de la colonia Vista Hermosa, luego de que saliera de su domicilio y no lograra regresar.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:40 horas del domingo, en el cruce de las calles Sudamérica y Bolivia, en el referido sector.

De acuerdo con el reporte, los oficiales se encontraban asignados en la caseta de vigilancia de la colonia cuando observaron a una mujer de 74 años de edad que caminaba por la zona.

Al acercarse para brindarle apoyo, la adulta mayor manifestó que no recordaba hacia dónde se dirigía ni la ubicación de su domicilio.

Ante la situación, los elementos dieron aviso a la central de radio del C4 de Monterrey, desde donde se informó que, a través de redes sociales, se reportaba la búsqueda de una mujer con características similares.

Tras establecer contacto con sus familiares, una de sus hijas señaló que la señora, identificada como Reyna, había salido de su casa en el municipio de San Pedro desde el día anterior, por lo que iniciaron su localización mediante una publicación en Facebook.

Con la confirmación de identidad, la mujer fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde se aplicaron los protocolos correspondientes y se verificó que se encontraba en buen estado de salud.

Posteriormente, fue entregada a su familia, quienes agradecieron el apoyo brindado por las autoridades municipales.

Estas acciones forman parte de la estrategia “Escudo” implementada por la actual administración, con el objetivo de brindar atención y protección a la ciudadanía en situaciones de riesgo.