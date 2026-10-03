Auxilian policías a mujer en labor de parto en Guadalupe

Elementos de tránsito abrieron paso a lo largo de un recorrido para asegurar el ingreso oportuno de la paciente al centro médico.

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Una mujer en labor de parto recibió apoyo de elementos de Tránsito de Guadalupe, quienes abrieron paso al vehículo en el que era trasladada hacia un hospital en Monterrey.

Los oficiales Jorge Alberto Aguirre y César Ojeda circulaban por el cruce del Boulevard Miguel de la Madrid y la avenida Israel Cavazos, cuando una mujer les pidió ayuda para trasladar a una familiar que ya se encontraba en labor de parto.

Los agentes se colocaron al frente del vehículo y comenzaron a abrir camino para agilizar el traslado hasta el Hospital Ginequito, ubicado a 39 kilómetros de distancia.

Durante el recorrido, los oficiales mantuvieron la movilización hasta llegar al nosocomio, donde la mujer ingresó para recibir atención médica.

De acuerdo con el reporte, la mujer llegó a tiempo y sin complicaciones durante el traslado.