Auxilian K9 Jaguares de Santa Catarina en rescates en Venezuela

La administración municipal reafirma su solidaridad y cooperación internacional ante emergencias derivadas de fenómenos naturales.

Elementos de la unidad K9 de Protección Civil de Santa Catarina viajarán a Venezuela para apoyar en labores de búsqueda y rescate tras el terremoto registrado en el país suramericano.

El desplazamiento está programado para este lunes 29 de junio, cuando el equipo Jaguares K9 partirá hacia el estado de La Guaira con fines humanitarios.

El objetivo es colaborar en la localización de personas vivas y restos humanos en zonas afectadas por el sismo.

Autoridades municipales informaron que el despliegue forma parte de un compromiso de apoyo internacional ante desastres naturales.

“Viendo por la seguridad y bienestar de las personas nos sumamos internacionalmente con las labores de búsqueda de personas vivas o restos humanos luego del terremoto que sufrió Venezuela”, expresó Israel Contreras Vázquez, director de Protección Civil Municipal.

En este apoyo humanitario participan tres binomios K9 especializados en rescate con pastores belga malinois, reforzando la capacidad operativa en campo.

Con esta acción, la administración municipal reafirma su solidaridad y cooperación internacional ante emergencias derivadas de fenómenos naturales en la región latinoamericana y apoyo humanitario coordinado de respuesta inmediata.