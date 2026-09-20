Auxilian a trabajador atrapado a 14 metros en Monterrey

Brigadistas de rescate usaron cuerdas para bajar a un hombre de 58 años en la colonia Niño Artillero tras sufrir mareos.

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Un aparatoso despliegue de los cuerpos de rescate y auxilio se movilizó tras el reporte de un trabajador varado a 14 metros de altura, quien sufrió los estragos de un probable golpe de calor mientras laboraba en una estructura ubicada en el cruce de la avenida Bernardo Reyes y la calle Adolfo de la Huerta, en la colonia Niño Artillero.

La alerta se recibió formalmente a través de la línea de emergencias 911, donde se solicitaba la presencia inmediata de los paramédicos debido a que el obrero manifestaba malestar generalizado y la imposibilidad física de descender por sus propios medios.

Maniobras de rescate en altura con sistema de cuerdas

A la llegada de las unidades de Protección Civil de Monterrey, los brigadistas confirmaron la veracidad del reporte al visualizar al paciente en la parte superior del andamio. El hombre fue identificado como Grabiel, de 58 años de edad, quien presentaba síntomas característicos de deshidratación severa y descompensación térmica, incluyendo debilidad muscular, mareo prolongado y desorientación.

Ante la imposibilidad de que el trabajador utilizara las escaleras de la estructura sin poner en riesgo su integridad física, los rescatistas instalaron un sistema especializado de rescate vertical en altura.

Tras asegurar al paciente con un arnés corporativo y cuerdas de seguridad, los elementos de rescate efectuaron un descenso controlado hacia la superficie.

Atención médica especializada y traslado de urgencia

En la parte baja de la estructura, personal de la Cruz Roja Mexicana Delegación Monterrey y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) brindaron las primeras atenciones médicas al trabajador para estabilizar sus signos vitales.

Posteriormente a la valoración médica primaria en el sitio, los paramédicos determinaron su traslado a una clínica privada de la zona metropolitana para recibir atención integral por el golpe de calor severo sufrido durante la jornada laboral.