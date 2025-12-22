Auxilian a senderistas por persecución de oso en Cerro del Chupón

Personal de Protección Civil Nuevo León se encuentra en camino para rescatar a unos senderistas que son perseguidos por un oso por la parte alta del Cerro del Chupón, en el municipio de Monterrey.
Estos hechos se reportaron alrededor de las 10:20 horas, cuando los senderistas notificaron que necesitaban ayuda para continuar su camino, luego de que el ejemplar comenzara a seguirlos.
Cuerpos de rescate se encuentran en camino para auxiliar a los afectados.
Aparentemente, ninguno de los senderistas se encuentra lesionado.
- Nota en desarrollo -