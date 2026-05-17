Auxilian a senderista tras caída en el Cerro de la Silla

Para efectuar el rescate, elementos de emergencia utilizaron una unidad ligera con la que realizaron el descenso hasta una zona segura.

Una persona lesionada fue rescatada en el Cerro de la Silla, en el municipio de Guadalupe, luego de sufrir una caída mientras recorría una de las rutas hacia la montaña.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León informaron que el reporte fue atendido durante la noche del sábado, movilizando a corporaciones estatales y municipales para apoyar en el descenso.

Sufrió caída durante recorrido en el Cerro de la Silla

De acuerdo con el informe de las autoridades, sufrió una caída de su propia altura mientras se encontraba en una ruta del Cerro de la Silla. Tras arribar al sitio, rescatistas realizaron la valoración correspondiente y detectaron una probable fractura en el tobillo izquierdo.

Realizaron descenso hasta una zona segura

Para efectuar el rescate, elementos de emergencia utilizaron una unidad ligera con la que realizaron el descenso hasta una zona segura al pie del cerro.

Una vez fuera del área de riesgo, paramédicos continuaron con la atención prehospitalaria antes de su traslado médico. Posteriormente, fue llevada por personal de CRUM al Hospital 21 del IMSS para recibir atención especializada.

Corporaciones participaron en el operativo

En el rescate participaron elementos de U.03 Protección Civil de Nuevo León, U.02 y 1965 Protección Civil de Guadalupe y CRUM.

Las labores concluyeron después de poco más de una hora de operativo en la zona del Cerro de la Silla.