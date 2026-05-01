Auxilian a niña que se ahogaba en alberca en la colonia Estrella

Una niña de siete años que se ahogaba en una alberca y que perdió el conocimiento tras tragar agua fue rescatada por elementos de la Policía de Monterrey.
Mediante maniobras cardiopulmonares el oficial Eduardo Zapata logró hacer que expulsara el líquido que había entrado en las vías respiratorias.
Tras varios minutos de primeros auxilios la pequeña recobró conciencia y fue trasladada a un hospital para su valoración médica.
El heroico rescate ocurrió en una quinta de la colonia Estrella, donde la menor se encontraba conviviendo con su familia.
Cuando pasó el accidente solicitaron auxilio al 911, y Zapata, junto con el oficial Francisco Carrizales atendieron el reporte.
La Policía de Monterrey informó a través de un comunicado que los elementos cuentan con capacitaciones para practicar las maniobras de Heimlich, usadas para personas con obstrucciones en la vía aérea.
Su rápido accionar permitió que la niña reaccionara y tuviera tiempo hasta el arribo de la Cruz Roja y Protección Civil municipal.
El oficial Eduardo Zapata ya ha auxiliado a otros menores en situaciones de vida o muerte.
En 2023 fue condecorado por salvar a un niño que estaba a punto de fallecer asfixiado al interior de un automóvil.
Así mismo, en marzo de este año escoltó a una familia que circulaba a exceso de velocidad porque llevaban a un nosocomio a un pequeño que presentaba convulsiones.