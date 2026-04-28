Auxilian a niña que comenzó a convulsionar en centro de Monterrey

Una madre de familia que paseaba junto con sus hijas, vivió uno de los momentos más angustiosos de su vida al ver como su pequeña hija sufría de convulsiones.

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No había tiempo que perder, dos oficiales de tránsito de Monterrey trasladaron de urgencia a una niña que sufría de convulsiones en el centro de la ciudad.

Una madre de familia que paseaba junto con sus hijas, vivió uno de los momentos más angustiosos de su vida al ver como su pequeña hija sufría de convulsiones.

Sin pensarlo corrió con la menor en brazos hasta donde se encontraba dos elementos de vialidad de esta ciudad.

Martín Alejandro de León y su compañera Joana Paola García no perdieron el tiempo, de inmediato corrieron juntos con ellas hasta donde está la patrulla.

Tras reportar lo que pasaba al C-4 municipal, encendieron la torreta y la sirena de la unidad.

Abriéndose paso desde el cruce de la avenida Benito Juárez en su cruce con Jua Ignacio Ramón, los oficiales se desplazaron en cuestión de minutos.

Circularon sobre Juan Ignacio Ramón hasta la avenida Cuauhtémoc para después ingresar en el área de urgencia del Hosital de zona número 21 del IMSS.

Al estacionar la patrulla el oficial Martín Alejandro descendió con la niña en brazos e ingresó al área médica.

En el lugar de inmediato varios médicos salieron a prestar auxilio y llevaron a la pequeña hasta una de las salas donde fue atendida.