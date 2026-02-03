Auxilian a mujer de Texas para reunirse con su familia en Sabinas

Policías de Monterrey, realizaban un recorrido de prevención cuando les informaron que una mujer estaba en ese lugar y se encontraba desorientada y extraviada

Policías de Monterrey auxiliaron a una mujer originaria del estado de Texas, luego de que se encontraba desorientada y no sabía cómo llegar a la casa de sus familiares en el municipio de Sabinas Hidalgo.

El reporte se registró en Miguel Nieto y Luis Mora en la colonia Industrial, cuando se informó de una mujer desorientada y extraviada.

Al llegar, los oficiales empezaron a dialogar con la mujer, de 35 años y quien recién llegaba de Estados Unidos. Dijo que sus familiares eran de Sabinas Hidalgo, pero no sabía cómo dirigirse a este lugar.

Ante esto, los policías la trasladaron a esta corporación para comunicarse con su familia, quienes horas después llegaron a las instalaciones de la Policía de Monterrey, a quien les fue entregada la mujer.

La tía agradeció las atenciones y el apoyo que brindaron los oficiales para después trasladarse al municipio de Sabinas Hidalgo.