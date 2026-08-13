Auxilian a joven lesionado tras caer en negocio en Monterrey

Ante esta situación, la oficial aplicó sus conocimientos de primeros auxilios y procedió a entablillar la rodilla derecha del joven.

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Un joven de 25 años resultó lesionado luego de caer de su propia altura al interior de un negocio de comidas, en el Centro de Monterrey, donde fue auxiliado por una oficial de la Policía de Monterrey mientras llegaban los paramédicos.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas en un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Padre Mier y Escobedo.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia por la zona cuando recibieron, a través de la Central de Radio del C4, el reporte sobre un hombre lesionado tras sufrir una caída.

La oficial Yarely Elorza Martínez arribó al sitio a bordo de una patrulla e ingresó de inmediato al establecimiento, donde la encargada del negocio le informó que uno de sus trabajadores se encontraba herido.

Al entrevistarse con Jaime, de 25 años, quien permanecía tendido boca arriba, el joven explicó que se encontraba apresurado realizando sus labores cuando, golpeándose la rodilla contra uno de los escalones.

Debido al intenso dolor, Jaime ya no pudo ponerse de pie y solicitó ayuda.

Ante esta situación, la oficial aplicó sus conocimientos de primeros auxilios y procedió a entablillar la rodilla derecha del joven.

Con apoyo de otro elemento, la uniformada ayudó a trasladar al lesionado hasta una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos lo atendieron y posteriormente lo trasladaron a un hospital de la zona.