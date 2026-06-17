Auxilian a hombre por herida de arma de fuego

La movilización de cuerpos de auxilio se registró luego de que un hombre buscara apoyo en una instalación de la policía estatal.

Un hombre fue auxiliado por parte de elementos de fuerza civil, luego de haber recibido una herida por arma de fuego, en Escobedo.

Los hechos ocurrieron sobre el anillo periférico cerca del libramiento noroeste donde se encuentra ubicado un cuartel de la policía estatal.

Al lugar llegaría el hombre quien no fue identificado solicitando el apoyo, rápidamente alertaron a los cuerpos de emergencia, arribando elementos de cruz roja quienes atendieron a la persona quien se negó a su traslado.

Se desconoce el motivo por el cual habría recibido el impacto, así como el paradero de su atacante por lo que quedó en espera de las autoridades la información oficial.