Auxilian a ciudadano en situación vulnerable en Guadalupe

Bajo intensa lluvia, el oficial Daniel Arriazola ayudó a un ciudadano en silla de ruedas que estaba a la intemperie frente a una tienda en López Mateos

En un acto de humanidad, un elemento de la División Motorizada de la Policía de Guadalupe brindó auxilio a un hombre en situación vulnerable durante la noche del 12 de septiembre.

Bajo una intensa lluvia, el oficial Daniel Arriazola Morales detectó a un ciudadano en silla de ruedas que se encontraba a la intemperie, en el exterior de una tienda de conveniencia ubicada sobre la Avenida López Mateos y 12 de Octubre, en la Colonia 21 de Enero.

El hecho se registró alrededor de las 22:00 horas, cuando el elemento motorizado actuó de inmediato para proteger al hombre, identificado como Eder Alberto Leos, de 41 años, quien fue trasladado a un sitio techado con el fin de resguardarlo del clima adverso. El oficial también verificó su estado de salud, garantizando su integridad física.

Posteriormente, el ciudadano agradeció el gesto del uniformado, destacando la atención y apoyo brindado.

La Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe reconoció la labor del oficial Arriazola y refrendó su compromiso con una atención cercana, humana y solidaria, especialmente hacia las personas en situación de vulnerabilidad.