Auxilian a artesano con síntomas de infarto en Plaza México

El hombre apenas había instalado su puesto, ubicado cerca de una de las puertas de la plaza, sobre la calle Padre Mier, cuando comenzó a presentar malestares.

Un hombre de 70 años, quien trabaja como artesano en la Plaza México, en el Centro de Monterrey, sufrió una crisis de hipertensión y presentó síntomas que hicieron temer por un posible infarto durante la mañana de este jueves.

El hombre apenas había instalado su puesto, ubicado cerca de una de las puertas de la plaza, sobre la calle Padre Mier, cuando comenzó a presentar malestares.

Sus compañeros de otros locales, así como los guardias de seguridad de la zona comercial se percataron de su estado y solicitaron auxilio a través del 911. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes le brindaron los primeros auxilios y lograron estabilizarlo.

Minutos después llegó una unidad de la Cruz Roja Mexicana. Los paramédicos realizaron una valoración de sus signos vitales y continuaron con las maniobras necesarias para mantenerlo estable, mientras permanecían atentos a cualquier señal de complicación.

El artesano fue atendido en el pasillo principal de la plaza junto a su puesto, sin necesidad de ser trasladado de inmediato. Una vez que fue estabilizado los paramédicos le recomendaron acudir a recibir atención médica para una valoración más completa.

Testigos señalaron que la respuesta de los cuerpos de emergencia fue oportuna, pues el hombre se encontraba en estado crítico al momento de ser auxiliado.