Auxilian a adulto mayor extraviado en el centro de Monterrey

Oficiales de Tránsito de Monterrey localizaron a un hombre de 72 años desorientado y lograron reunirlo con su familia en Escobedo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un adulto mayor de 72 años que se encontraba extraviado y desorientado en el centro de Monterrey fue localizado y auxiliado por oficiales de Tránsito, quienes lograron reunirlo con sus familiares.

Los hechos ocurrieron la mañana de este sábado, cuando agentes viales realizaban labores de rutina en el cruce de Cuauhtémoc y Ocampo.

En el sitio observaron a un hombre que caminaba solo, visiblemente confundido y mirando en distintas direcciones.

Ante esta situación, los oficiales se aproximaron para verificar si necesitaba ayuda.

Sin hogar y con pocos recuerdos

El adulto mayor explicó a los agentes que había salido de un albergue, del cual no pudo proporcionar datos, y que no contaba con un hogar. Asimismo, señaló que solo recordaba que un familiar vivía en el municipio de Escobedo.

Al revisar sus pertenencias, los oficiales encontraron un nombre y un número telefónico, lo que permitió contactar a sus familiares y coordinar el traslado.

Don José Guadalupe fue entregado a su sobrino en Escobedo, lo que brindó tranquilidad a la familia, quienes agradecieron el apoyo y la atención de los elementos de Tránsito.